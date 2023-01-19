Житель Харківщини чинив домашнє насильство стосовно власної матері, а потім і вбив її

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Красноградської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 48-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели вину мешканця м. Красноград, який у вересні 2022 року вбив власну матір. За декілька днів до цього чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства стосовно неї (ч.1 ст. 173-2КУпАП). Однак це не допомогло, і засуджений знову порушив закон — цього разу з трагічними наслідками.

13 вересня, перебуваючи вдома, син став сваритися зі своєю матір’ю. У ході конфлікту чоловік схопив ніж і вдарим ним потерпілу в живіт. Від отриманих поранень жінка померла на місці.

Вироком Красноградського районного суду Харківської області чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура