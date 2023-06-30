Житель Херсонщини формував для окупантів списки проукраїнськи налаштованих громадян, забезпечував їжею та житлом

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного з сіл Каховського району, обвинуваченого у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, громадянин України з квітня по липень 2022 року допомагав державі-агресору та її збройним формуванням на території тимчасово окупованого села Князе-Григорівка Херсонської області.

Він добровільно сформував список людей з числа проукраїнськи налаштованих осіб, з метою попередження руху опору у селі. Також повідомив російському військовому про місце проживання військовослужбовця Збройних Сил України, учасника АТО/ООС та про наявність у нього легкового автомобіля, щоб конфіскувати для потреб окупантів.

Обвинувачений систематично забезпечував окупаційні війська держави-агресора їжею й надавав їм власний будинок для відпочинку.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури