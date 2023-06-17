Житель Хмельниччини отримав довічне позбавлення волі за подвійне вбивство через ревнощі

За публічного обвинувачення прокурорів Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві двох осіб, крадіжці та незаконному заволодінні автомобілем (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у травні 2022 року житель з с. Жванець на Кам’янеччині під час бійки на ґрунті ревнощів спричинив односельцю смертельні тілесні ушкодження металевим розвідним ключем.

Жінка намагалась їх розборонити. Тоді засуджений вдарив її також ключем по голові, від чого потерпіла померла на місці.

Для приховування вчинення злочину він сховав тіла у підвалі будинку за місцем свого проживання. Ретельно прибрав оселю та втік у сусіднє село на автомобілі потерпілого.

Правоохоронці вбивцю розшукали та затримали.

Під час судового розгляду він зізнався у скоєному.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Офіс Генпрокурора