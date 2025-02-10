Житель Хмельницького розвідував для ворога місця дислокації військових об’єктів у місті та вчинив диверсію

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактами поширення інформації про місця розташування ЗСУ, диверсії та пошкодження шляхів сполучення (ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 277 КК України).

За даними слідства, 23-річний хмельничанин влітку минулого року, спілкуючись через мобільний застосунок Telegram, погодився за гроші співпрацювати зі спецслужбами рф.

Він розвідував координати військових частин у місті Хмельницькому та надсилав їх ворогу разом із позначками на скріншотах Google Maps та фото.

Як наслідок, ворог атакував їх БпЛА типу «Shahed».

Також зрадник погодився за 200 доларів США здійснити підпал залізничної релефної шафи, яка відповідає за регулювання руху поїздів.

Для цього він ретельно підготувався – виїхав за 20 км від міста, подбав про запальну суміш та змінний одяг, а до безпосереднього місця злочину добирався лісом.

Правоохоронці затримали його у вересні 2024 року.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури