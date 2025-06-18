Житель Кам’янця-Подільського через фейковий акаунт виманив у військового пів мільйона гривень

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури 19-річного місцевого мешканця визнано винним у вчиненні шахрайства та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України). Його засуджено до 3 років за ґратами.

Доведено, що з листопада 2022 по березень 2023 року хлопець, використовуючи фейковий акаунт в одній із соціальних мереж, спілкувався зі своїм знайомим військовослужбовцем Збройних Сил України, який перебував у зоні бойових дій.

Потерпілий був переконаний, що спілкується жінкою, яка потребує коштів на лікування. З цією метою він періодично здійснював грошові перекази.

Коли сума сягнула майже пів мільйона, чоловік вирішив перевірити отримувача коштів. За допомогою одного з месенджерів він розсекретив свого знайомого.

Досудове розслідування здійснювалося СВ Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури