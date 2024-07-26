Житель Кіровоградщини ґвалтував малолітню дочку та схиляв її до вживання наркотиків

Рідний батько потерпілої дівчинки протягом 3 років вчиняв стосовно дитини злочини сексуального характеру та схиляв до вживання наркотичних засобів. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні ряду злочинів проти статевої свободи. Йому інкримінують зґвалтування, сексуальне насильство, а також схиляння до вживання наркотичних засобів (ч. ч. 3, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 315 КК України).

Встановлено, що фігурант справи із грудня 2019 року по січень 2023 року, проживаючи спільно з колишньою дружиною і рідною донькою, неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно малолітньої дитини та ґвалтував дівчинку. Також підозрюваний систематично схиляв дитину до спільного вживання наркотичних засобів.

За такі дії йому загрожує покарання 15 років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування – ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура