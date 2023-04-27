Житель Кіровоградщини підтримував фінансово незаконні воєнізовані формування країни-агресора

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили місцевому мешканцю про підозру у колабораційній діяльності (ч.4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний підтримував збройну агресії РФ проти України «і словом, і «ділом». Чоловік здійснював передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.

За допомогою електронних платіжних систем він проводив перекази криптовалюти на криптовалютні гаманці, які були створені, і у подальшому використовувались, саме для фінансової підтримки окупаційних військ країни-агресора, та різних їх незаконних воєнізованих формувань.

За місцем проживання фігуранта справи під час санкціонованих обшуків вилучено мобільні термінали та комп’ютерну техніку.

Триває слідство. Досудове розслідування – УСБ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура