Житель Кременчука, який забив до смерті друга дитинства, отримав 8 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Кременчуківцю судом призначене покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Доведено, що в лютому 2024 року чоловік прийшов у гості до друга дитинства, в якого напередодні був день народження. Під час застілля між ними виник конфлікт, у ході якого гість металевою гантеллю тричі вдарив господаря оселі, спричинивши йому тілесні ушкодження, несумісні із життям.

Після скоєного він забрав знаряддя злочину, зачинив двері і залишив місце події.

Через кілька днів кременчуківця затримали. Правоохоронці вилучили у нього ключі від квартири потерпілого, а гантель знайшли в ломбарді.

Свою вину у скоєнні злочину чоловік не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури