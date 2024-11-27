Житель Кропивницького інформував окупантів про розміщення місця лікування поранених військовослужбовців

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Встановлено, що житель м. Кропивницького під час спілкування з абонентом мережі Telegram, який представлявся представником рф, отримав пропозицію за гроші здійснювати інформування про розміщення закладів охорони здоров’я, де проходять лікування та реабілітацію поранені військовослужбовці ЗСУ, і погодився з метою заробітку.

Під час виконання завдань підозрюваний здійснював фото та відеофіксацію військових шпиталів та медичного обладнання, що розташовано на їхній території, з подальшим звітуванням представнику країни-агресора. Окрім цього, отримував й інші завдання.

Фігуранта у кримінальному провадженні затримано безпосередньо під час спроби підпалу однієї з електричних підстанцій Кропивницького району.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура