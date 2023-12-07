Житель Кривого Рогу з гранатою намагався пограбувати банк

Сьогодні, 7 грудня, мешканець Кривого Рогу намагався пограбувати відділення банку, погрожуючи предметом, схожим на гранату.

Інформацію про це підтверджує пресова служба Криворізького районного управління поліції.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на території Металургійного району міста невідомий намагався пограбувати відділення банку.

Погрожуючи предметом, схожим на гранату, чоловік вимагав у працівників банку гроші, після чого зник у невідомому напрямку.

Наразі його розшукують правоохоронці.

За вказаним фактом відкрито кримінальну справу за частиною четвертої статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодінням майном у великих чи особливо великих розмірах). // 1kr.ua