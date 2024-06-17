Житель Київщини кинув гранату на вулиці, поранивши себе та місцеву жительку

У Сквирській громаді чоловік вийшов з місцевого магазину та кинув гранату. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник. Фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення.

Про подію до поліції повідомила свідок. Заявниця також описала прикмети зовнішності та одяг зловмисника, після чого поліцейські розпочали комплекс заходів щодо його встановлення та затримання.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського управління поліції Київщини, кінологи та вибухотехніки.

Оперативники в той же вечір затримали 32-річного правопорушника за його місцем проживання. Правоохоронці дізнались, що гранату зловмисник знайшов у селі за допомогою металошукача цьогоріч на початку квітня, яку забрав собі та незаконно зберігав у себе вдома. Раніше він вже мав проблеми із законом за побиття знайомої та зберігання холодної зброї.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікаці поліції Київської області