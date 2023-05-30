Житель Київщини кинув гранату в гостей, убивши одного з них

Подія трапилась в селі Калинове. До фігуранта прийшли троє знайомих. Згодом, через конфлікт, 36-річний чоловік кинув гранату неподалік гостей.

В результаті вибуху, 27-річний хлопець загинув, ще двоє отримали поранення. Постраждала також сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини.

Фігурант після скоєного мав намір покінчити життя самогубством, але поліцейські врятували його від необдуманого вчинку.

Затриманого доправили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що кривдник перебував на умовному терміні покарання через хуліганські дії.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства [п.5 ч.2 ст.115 ККУ]. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області