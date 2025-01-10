Житель Київщини отримав бронювання та заволодів коштами підприємства критичної інфраструктури на Черкащині

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного жителя Київської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (за ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, будучи військовозобов’язаним, з метою отримання бронювання працевлаштувався в підприємстві критичної енергетичної інфраструктури Черкаської області.

Впродовж 2023 року за попередньою змовою з службовими особами підприємства без виконання будь-якої роботи, визначеною посадовими обов’язками, отримував заробітну плату.

Такими протиправними діями обвинувачений заволодів коштами підприємства критичної енергетичної інфраструктури понад 130 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно інших фігурантів на даний час триває.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Довідково: у разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури