Житель Київщини жорстоко забив приятеля до смерті і продовжував пиячити ще добу

В селищі Іванків на Вишгородщині, 28-річний місцевий житель під час конфлікту завдав своєму знайомому тілесних ушкоджень, від яких останній помер на місці. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

13 жовтня, близько 09:55, до поліції від медиків надійшло повідомлення про виявлення на території одного із домоволодінь тіла чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці з’ясували, що фігурант за місцем свого проживання розпивав алкогольні напої разом зі знайомим. Між господарем помешкання та його гостем виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. Під час сутички кривдник наніс 56-річному постраждалому множинні удари в область голови й тулуба. Внаслідок чого, потерпілий зазнав численних травм: переломів ребер та грудини, внутрішніх крововиливів, черепно-мозкової травми, від яких помер на місці події.

Тіло чоловіка перебувало в коридорі будинку понад добу, при цьому зловмисник продовжував вживати спиртні напої.

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доправили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Поліція Київської області