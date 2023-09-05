Житель Одещини п’яним взяв автомобіль та сина сусіда і тяжко травмував дитину в ДТП

Зловмиснику інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом та порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Нагадаємо: 20 серпня ввечері 24-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись на автомобілі «ВАЗ» з села Демидове до села Михайло-Олександрівка, не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну огорожу містка. У салоні з водієм знаходився 11-річний сусід. З місця автопригоди хлопчика госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями у вигляді політравми, перелому основи черепа, забою головного мозку та рваних ран на обличчі. Він досі знаходиться у комі.

Керманич також травмувався і був доставлений до медичного закладу, але пробув там не довго. Перевірка молодого чоловіка на стан сп’яніння показала в його організмі 3,36 проміле алкоголю. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В ході слідства поліцейські встановили, що у день скоєння дорожньо-транспортної пригоди молодик з батьком травмованої дитини вживав алкогольні напої у того вдома. Коли господар домоволодіння відволікся від гостя і зайшов у будинок, той, будучи вже п’яним, запросив 11-річного сина товариша покататися на батьковому автомобілі.

Зловмисник завів чужий легковик ключем, залишеним у замку запалювання, і поїхав з дитиною до сусіднього села, а по дорозі допустив ДТП.

«За наявності достатньої кількості зібраних доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили зловмиснику про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України) та у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 ККУ). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк», – розповів старший слідчий Березівського районного відділу поліції Віталій Недзельський.

Слідство триває.

Березівський районний відділ поліції Одещини