Житель Одещини відповідатиме за систематичне психологічне насильствю відносно своєї дружини

За скоєне правопорушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Протягом кількох місяців чоловік неодноразово ображав жінку, висловлювався на її адресу нецензурною лайкою, залякував та погрожував застосуванням фізичної сили. Правоохоронці відсторонювали сімейного кривдника від потерпілої терміновими заборонними приписами, проводили з ним профілактичні бесіди, притягували до відповідальності за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд стягував із правопорушника штрафи, але його це не зупинило.

Після чергової сварки, яку чоловік влаштував дружині у магазині, де вона працює, слідчі розпочали провадження за ознаками статті 126-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується систематичне домашнє насильство.

«Фігуранту повідомили про підозру в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо подружжя, що призводить до психічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. За скоєне чоловік може понести покарання у вигляді громадських робіт строком від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років», – розповів слідчий Березівського районного відділу поліції Владислав Музиченко.

Правоохоронці закликають громадян не приховувати та не терпіти насильство у будь-яких його проявах. Якщо відносно вас вчиняють домашнє насильство або ви стали свідком вчинення цього правопорушення – телефонуйте на спецлінію «102» або на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства за номером 116123 чи на Урядову «гарячу лінію» з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству щодо дітей за номером 1547.

Березівський районний відділ поліції Одещини