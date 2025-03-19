Житель Полтавщини проведе за ґратами 8 років за ножове поранення знайомого

За апеляційною скаргою Миргородської окружної прокуратури Полтавським апеляційним судом ухвалено новий вирок стосовно жителя селища Шишаки.

У грудні 2022 року чоловік за місцем свого проживання під час спільного розпиття алкоголю та виниклого конфлікту кухонним ножем завдав знайомому чотири удари в голову та шию.

У подальшому він пішов до сусідів і повідомив, що вбив людину. Сусіди викликали працівників поліції, а правоохоронці – медиків. Завдяки вчасному наданню медичної допомоги життя потерпілого вдалося врятувати.

Після досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство) обвинувальний акт передали до суду. Проте Шишацький районний суд перекваліфікував дії обвинуваченого на ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) і призначив йому покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Не погоджуючись із таким рішенням, прокурори оскаржили вирок суду І інстанції. Полтавський апеляційний суд визнав обґрунтованими доводи прокурора щодо безпідставної перекваліфікації дій обвинуваченого та засудив зловмисника за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України до 8 років позбавлення волі.

Свою вину у скоєнні злочину чоловік визнав частково.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури