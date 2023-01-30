Житель Прикарпаття хотів за допомогою хабаря уникнути кримінальної відповідальності

За процесуального керівництва Косівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 40-річному жителю Косівського району у пропозиції та дачі неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу (ч. 1 ст. 369 КК України).

Слідством встановлено, що прикарпатець, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення незаконної порубки дерев, запропонував, а пізніше надав неправомірну вигоду правоохоронцю в розмірі 500 доларів США (близько 18 тис. грн). Кошти він приніс до райвідділу поліції.

Поліцейський від пропозиції відмовився та викликав слідчо-оперативну групу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура