Житель Прикарпаття зберігав вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові пристрої за місцем проживання

Ряд заборонених предметів прикарпатець зберігав у своєму помешканні. Фігуранту вже повідомлено про підозру. Правоохоронці встановлюють канал надходження заборонених предметів та можливих спільників затриманого.

В ході раніше розпочатого кримінального провадження за вчинення крадіжки, яремчанські поліцейські провели обшук у 50-річного мешканця Ворохти. Чоловік є фігурантом по справі.

У помешканні прикарпатця співробітники поліції виявили ряд заборонених речей. Серед вилучено: близько 60 предметів, зовні схожих на набої різного калібру, обріз гладкоствольної мисливської зброї та гранату РГД-5.

Всі ці заборонені предмети слідчі вилучили та направили на проведення експертизи.

Також поліцейські встановлюють канал надходження заборонених предметів.

Правопорушника затримали одразу після проведеного обшуку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Надвірнянська окружна прокуратура.

Нагадуємо, що 25 листопада розпочався процес декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами. Це відбулося після вступу в дію Закону України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Зброю можна задекларувати у кожному підрозділі поліції. Також можна звернутися на лінію “102”, до працівника сектору контролю за обігом зброї, поліцейського офіцера громади, дільничного офіцера поліції або до чергової частини поліції.

Поліція нагадує, що декларування раніше знайденої або отриманої вогнепальної зброї звільняє людину від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання та надає право законно залишити зброю в себе.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини