Житель Рівненського району, який хотів придбати автомобіль, поповнив кишені шахрая на ₴40 тисяч

27-річний житель села Дуби мав намір купити собі кросовера. Під час пошуку пропозицій в одній із соціальних мереж знайшов оголошення, де пропонували підібрати бажану автівку за привабливою ціною.

Сконтактував телефоном з власником оголошення, який представився волонтером і запевнив, що може пригнати з-за кордону бажаний транспортний засіб. Скинув йому кілька варіантів авто, перед тим як потерпілий остаточно зробив свій вибір.

Потому «псевдоволонтер» попросив передоплату за доставку в розмірі 40 000 гривень.

Відтак, чоловік двома платежами перерахував вказану суму на картку афериста, після чого зв’язок із ним зник.

За фактом заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом обману, дізнавачі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 КК України.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян від поспішних кроків під час здійснення дороговартісних покупок. Вибирайте післяплату і максимально перевіряйте інформацію про осіб, які пропонують свої послуги.

Відділ комунікації поліції Рівненської області