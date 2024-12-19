Житель Рівненського району зарізав дружину, скоїв ДТП та намагався вчинити самогубство

Завдавши 32 ножові удари по тілу жінки, 67-річний зловмисник, уродженець рф, орієнтовно п’ять годин знаходився із загиблою в одному помешканні й не намагався допомогти чи викликати швидку. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Тіло 65-річної мешканки села Могиляни виявив за місцем її проживання 4 серпня, близько 08:40, сусід.

Поліцейські встановили, що близько 23 години між подружжям виник черговий конфлікт через побут. Коли ж дружина сказала, що знову помістить чоловіка у спеціалізований лікувальний заклад, останній розлютився, схопив на кухні ніж та й наніс жінці численні ножові поранення, від яких та померла.

Близько четвертої ранку чоловік залишив будинок, прихопивши із собою знаряддя злочину.

А вже о 5:30 годині 67-річний житель села Могиляни на трасі «Київ-Чоп», неподалік села Вересневе, керуючи автомобілем «Volkswagen Caddy», виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажівкою «Daf».

Коли на місце прибув екіпаж патрульної поліції, чоловік спричинив собі ножове поранення руки. Потерпілого із політравмою госпіталізували до реанімації.

8 серпня, коли 67-річний чоловік прийшов до свідомості, слідча за процесуального керівництва прокуратури повідомила йому про підозру у вчиненні умисного вбивства.

28 серпня суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі.

Вчора, слідчі закінчили досудове розслідування та скерували матеріали справи до суду. Обставиною, що обтяжує покарання є вчинення злочину щодо дружини та особи похилого віку. Пом’якшуючих не встановлено.

Відділ комунікації поліції Рівненської області