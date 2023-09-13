Житель Сарненщини слідував вказівкам шахрая і втратив майже 53 тисячі гривень

Зловмисники, отримавши незаконно дані рахунку потерпілого, перейшли в банківський застосунок і поповнили власний бюджет.

До поліції надійшла заява жительки колишнього Дубровицького району, що через шахрайські дії невідомих із рахунку її чоловіка зникла значна сума коштів.

Як з’ясували поліцейські, на мобільний зателефонував незнайомий та представився співробітником банку. Чоловікові повідомили про надходження йому грошової допомоги в сумі 13 тисяч гривень. Аби її отримати, він повинен слідувати його вказівкам.

Тож, без вагань, потерпілий погодився і ввів на своєму мобільному телефоні озвучені аферистом цифрові комбінації, а згодом і код-підтвердження транзакції. Відтак, з банківського рахунку чоловіка зникло 52 966 гривень.

За цим фактом слідчі ВП №1 (м. Дубровиця) Сарненського РВП розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вчергове застерігають громадян: не довіряйте дзвінкам, якщо вам телефонують щодо здійснення будь-яких операцій з вашим банківським рахунком та під час розмови просять виконати будь-які дії.

Будьте пильні! Не дайте себе ошукати.

Відділ комунікації поліції Рівненської області