Житель Шахтарська очолив так зване «Міністерство охорони здоров’я» на тимчасово окупованих територіях

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності жителю Шахтарська (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, на початку березня 2022 року громадянин України погодився на пропозицію співпрацювати з окупаційною адміністрацією держави-агресора у Донецькій області, залишившись на посаді так званого виконувача обов’язків міністра «Министерства здравоохранения Донецкой народной республики», яку він обіймав з 13.07.2020.

Обіймаючи посаду виконувача обов’язків, а з липня 2022 року по даний час – першого заступника міністра, колаборант реалізовує політику РФ в галузі охорони здоров’я на тимчасово окупованій території України, незаконно очолює вказане міністерство та керує його діяльністю, підшуковує, спонукає та залучає до співпраці із окупаційною владою місцевих жителів та випускників медичних закладів освіти.

Також він організовував приєднання лікувальних закладів, розташованих на території Маріупольського, Мангушського та Волноваського районів в структуру так званого «Министерства здравоохранения Донецкой народной республики». Втілюючи порядки держави-окупанта, він зобов’язав підконтрольні заклади охорони здоров’я надавати медичну допомогу особам, які проводять бойові дії проти України, налагодив надання інформації правоохоронцям країни-агресора щодо осіб, які звертались за медичною допомогою у ці лікувальні установи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури