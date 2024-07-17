Житель Шепетівщини забив пенсіонера до смерті дерев’яною палицею

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 41-річного жителя Шепетівщини за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія сталась у травні в с. Траулин Судилківської ОТГ.

Встановлено, що між двома чоловіками на побутовому підґрунті виник конфлікт, під час якого обвинувачений взяв до рук дерев’яну палицю та завдав нею не менше 25 ударів в різні частини тіла 75-річному потерпілому.

Від отриманих травм він помер на місці.

Чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури