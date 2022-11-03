Житель Тернопільщини віддав аферистові 10 500 гривень за неіснуючі паливні картки

Правоохоронці проводять розшукові заходи.

Потерпілий розповів обставини події: на одній із АЗС до нього підійшов невідомий та запропонував придбати в нього картки на паливо за вигідною ціною. Житель області погодився на умови невідомого, адже ціна була – 42 гривні за літр. Чоловік без роздумів погодився при наступній зустрічі оплатити 10500 гривень за 250 літрів. Однак аферист запевнив його, що працює по передоплаті, тож картки віддасть через певний проміжок часу.

Через декілька днів житель області області передав пройдисвіту обумовлену суму. Проте за пару днів краянин збагнув, що його ошукали, адже продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки.

За фактом шахрайства поліцейські Тернопільського РУП відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Представники АЗС, зазначають, що паливні картки можна придбати онлайн через мобільні додатки. Мережі АЗС мають свої застосунки. Потрібно їх завантажити, прив’язати до нього свою банківську картку, придбати пальне і розпочати пошук АЗС, де можна придбане пальне заправити.

Також можна придбати пластикові паливні картки, проте їх продають у дуже обмеженій кількості. Фактично придбати такі картки можуть лише юридичні особи – компанії, держпідприємства тощо, уклавши спеціальний договір за фіксованою ціною.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області