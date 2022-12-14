Житель Тернопільської області контрабандою віз до Польщі 197 скіфських наконечників до стріл

197 скіфських наконечників до стріл, що контрабандою переправляли за кордон, конфісковано у власність держави

Лановецький районний суд Тернопільської області, за публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, виніс вирок жителю Кременецького району, обвинуваченому у замаху на контрабанду культурних цінностей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).

Прокурори довели у суді, що чоловік під виглядом документів незаконно відправив до Республіки Польща для продажу колекцію із 197 наконечників до скіфських стріл VII ст. – III ст. до н.е.

Жителя Кременеччини визнано винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні й призначено йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна. Враховуючи щире каяття обвинуваченого та сприяння у розслідуванні злочину, суд, згідно із ст. 75 КК України звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Також уже засуджено і його спільника.

За вироком суду, культурні цінності, які є колекцією археологічних предметів VII ст.- III ст. до н.е. конфісковано у власність держави.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури