Житель Вінниччини продав ноутбук, який товариш залишив у нього вдома
Перебуваючи в гостях у знайомого, потерпілий залишив свою комп’ютерну техніку, чим скористався зловмисник. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
За словами начальника Відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції Андрія Лазарчука, до поліції надійшло повідомлення від 67-річного жителя міста Липовець про крадіжку ноутбука.
Заявник повідомив, що на передодні гостював у свого знайомого та залишив ноутбук у нього. Але через декілька днів товариш відмовився повертати комп’ютерну техніку.
У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці відділу поліції № 4 Вінницького районного управління встановили та розшукали зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився 52-річний житель міста Липовець. Останній повідомив, що продав ноутбук, а кошти витратив на власний розсуд.
Викрадене вилучено.
Слідчими вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet