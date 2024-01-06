Житель Вінниччини продав ноутбук, який товариш залишив у нього вдома

Перебуваючи в гостях у знайомого, потерпілий залишив свою комп’ютерну техніку, чим скористався зловмисник. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

За словами начальника Відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції Андрія Лазарчука, до поліції надійшло повідомлення від 67-річного жителя міста Липовець про крадіжку ноутбука.

Заявник повідомив, що на передодні гостював у свого знайомого та залишив ноутбук у нього. Але через декілька днів товариш відмовився повертати комп’ютерну техніку.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці відділу поліції № 4 Вінницького районного управління встановили та розшукали зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився 52-річний житель міста Липовець. Останній повідомив, що продав ноутбук, а кошти витратив на власний розсуд.

Викрадене вилучено.

Слідчими вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області