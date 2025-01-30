Житель Вінниччини, який пограбував військового проведе за ґратами 7 років та 2 місяці

Причетний до злочину, маючи непогашену судимість за вчинення крадіжки, вчергове скоїв кримінальне правопорушення.

Подія сталась 7 грудня минулого року неподалік центрального ринку. Досудовим розслідуванням встановлено, що засуджений будучи у стані алкогольного сп’яніння вирвав із рук військовослужбовця мобільний телефон по якому чоловік розмовляв та втік з місця злочину.

Оперативники Вінницького райуправління за декілька годин встановили та затримати жителя Хмільницького району на одній із вулиць обласного центру.

Відомо, що фігурант перед вчинення кримінального правопорушення нещодавно звільнився із місць позбавлення волі й відбував умовне покарання.

На підставі зібраних поліцією доказів, суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального Кодексу України. Зловмиснику призначили покарання у вигляді 7 років та 2 місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області