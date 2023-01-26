Житель Виноградова придбав і намагався збути до Румунії більше 20 тисяч пачок незаконно виготовлених цигарок

Прокурор Закарпатської обласної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт щодо жителя Виноградова за фактом незаконного зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Слідством встановлено, що наприкінці 2021 року закарпатець придбав і незаконно зберігав за місцем свого проживання понад 20 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Експертизою підтверджено, що маркування на вказаних тютюнових виробах не відповідало вимогам законодавства.

Вже в серпні минулого року обвинувачений планував збути незаконно виготовлені підакцизні товари на території Румунії. Для цього розмістив їх у мікроавтобусі «Volkswagen Crafter» та направився до пункту пропуску «Дякове». Там і було виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби. Згодом суд наклав арешт як на них, так і на транспортний засіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ТУ БЕБ у Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури