Житель Закарпаття поширював та публічно використовував символіку комуністичного тоталітарного режиму

Закарпатські правоохоронці повідомили про підозру уродженцю російської федерації, який тривалий час проживає на території нашого регіону. В ході досудового розслідування слідчі ГУНП спільно з відділом протидії кіберзлочинам та співробітниками СБУ встановили, що фігурант через соцмережі нав‘язував користувачам комуністичну ідеологію та закликав до підтримки російського режиму.

Для цього зловмисник спеціально створив акаунт, де публікував дописи згаданого характеру. Зокрема це були зображення радянської символіки, ілюстративні зображення зі службовцями окупаційної армії рф та часті заклики українців до розповсюдження провокаційних дописів росіян. Загалом сторінка охоплювала кількатисячну аудиторії.

Усі публікації зловмисник супроводжував особистими коментарями, закликаючи долучатися до руху, який він пропагує, та масово розповсюджувати оприлюднені ним матеріали.

За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели санкціонований судом обшук, під час якого виявили ряд предметів із радянською символікою та провокативну поліграфічну продукцію. Вилучене долучили до справи у якості речових доказів.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. У поліції готують матеріали для скерування справи до суду.

Поліція Закарпатської області