Житель Запоріжжя побив поліцейського штучною ялинкою

Хортицький районний суд Запоріжжя визнав громадянина винним у насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 липня.

2 січня цього поліцейські прибули за викликом про крадіжку до одного з багатоквартирних будинків.

Під час опитування заявника з під’їзду вийшов обвинувачений. Тримаючи штучну ялинку з металевим стержнем усередині та дерев’яною підставкою, він завдав три удари по голові одного з працівників поліції. Той отримав легкі тілесні ушкодження – садна м`яких тканин голови.

У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю. Суду розповів, що вийшов з квартири і у під’їзді знайшов невеличку штучну ялинку з підставкою, яку виніс із собою. Біля під’їзду побачив трьох працівників поліції, які стояли біля його автомобіля. Він вдарив одного з них тричі ялинкою по голові, але навіщо, пояснити не може. У скоєному розкаюється.

Суд визнав жителя Запоріжжя винним, призначив три роки обмеження волі та звільнив від в’язниці з однорічним іспитовим строком.

Раніше громадянин уже судимий за використання підробленого документа. Штраф 850 грн. йому замінили на 50 годин громадських робіт, які він відбув у червні.

Штучну ялинку як речовий доказ вирішено знищити.