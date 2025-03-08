Житель Запоріжжя, який вдома вирощував галюциногенні гриби, отримав реальне покарання 

Прокурори Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя відстояли в апеляційній інстанції реальне покарання для місцевого жителя, який незаконно виготовляв та зберігав за місцем свого мешкання особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 309 КК України).

У листопаді 2024 року місцевий суд визнав чоловіка винним у тому, що він у власному домоволодінні випрошував гриби, плодове тіло яких містить особливо небезпечну психотропну речовину – псилоцин та псилоцибін. Після зростання висушував, фасував по банках та зберігав дома до моменту виявлення їх правоохоронцями. Його засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки.



Не погодившись із таким вироком, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку з підстав м’якості призначеного покарання.

Апеляційний суд погодився з доводами сторони обвинувачення та справедливо призначив вирощувачу галюциногенних грибів реальне покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Запорізька обласна прокуратура