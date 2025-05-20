Житель Запоріжжя за гроші виготовляв фіктивні документи для ухилянтів від мобілізації

За процесуального керівництва прокурорів Мелітопольскої окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Запоріжжя у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України та підроблені офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, студент одного з вишів Запоріжжя у змові з іншими учасниками схеми ухилення від мобілізації за грошову винагороду сприяв чоловікам призовного віку у виготовленні фіктивних документів, які забезпечували їх подальше виключення з військового обліку та безперешкодний виїзд за кордон.

За попередніми даними, у такий спосіб упродовж 2024-2025 років їм вдалося переправити через державний кордон України близько 60 осіб.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час передачі таких документів черговому «клієнту». Йшлося про виготовлення за 55 тисяч гривень фіктивної довідки про опікунство над дружиною, яка нібито має інвалідність.

Наразі юнак за рішенням суду перебуває під вартою.

Триває слідство, вживаються заходи зі встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими Мелітопольського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура