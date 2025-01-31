Житель Запоріжжя «замовив» власну тещу, аби стати власником майна

Зловмисник підшукав кілера та підготував знаряддя вбивства – уламок металевої труби. Спланував дії під виглядом розбійного нападу на жінку. Правоохоронці вчасно попередили злочин та затримали замовника. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Під час сумісного проживання на спільній жилплощі між 54-річним зятем та 70-річною тещею повсякчас виникали сварки. Коли зрештою родичка вигнала його з дому, чоловік вирішив її позбутися й таким чином відновити право на проживання в оселі, частина якої належить дружині.

Він детально спланував злочин під виглядом розбійного нападу. За 10 000 гривень підмовив 38-річного знайомого вбити жінку та заволодіти її золотими прикрасами й банківською карткою, гроші з якої домовилися поділити навпіл.

Замовник спланував деталі – вирахував маршрут і час пересування майбутньої жертви, підготував знаряддя злочину – уламок металевої труби, а також непримітний одяг, рукавички та сухе пальне. Усе це та 2000 гривень завдатку під час зустрічі передав так званому кілеру.

Інформацію про підготовку до вбивства отримали поліцейські Василівського райуправління поліції. 29 січня разом із слідчими слідчого управління обласного главку вони провели комплекс слідчо-оперативних заходів. Поліцейські інсценували вбивство жінки, а кілер надав замовнику фотосвідчення виконання та банківську картку, щоб за домовленістю поділити гроші «вбитої».

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали замовника біля банкомата під час зняття грошей з викраденої картки.

Чоловіку інкримінують організацію та готування умисного вбивства з корисливих мотивів на замовлення. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області