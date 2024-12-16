Житель Запорізької області отримав 10 років ув’язнення за побиття та зґвалтування літньої жінки

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя жителя селища у Запорізькій області визнано винним у спричинені умисних легких тілесних ушкоджень та зґвалтуванні особи похилого віку ( ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 125 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

У суді прокурорами доведено, що 37- річний чоловік напав на літню жінку, коли вона поверталась зі своєї дачі та йшла узбіччям дороги до транспортної зупинки. Він силоміць затягнув її до лісосмуги, де побив та зґвалтував.

На час вчинення цього злочину минуло два місяці як обвинувачений звільнився з місць несвободи, де відбував покарання за кримінальне правопорушення проти статевої свободи та недоторканості.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Запорізького РУП Головного управління поліції в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура