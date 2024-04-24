Житель Житомирщини зберігав арсенал у гаражі зброю, боєприпаси та вибухівку

З метою виявлення доказів вчинення вбивства у Житомирі 27 березня, поліцейські перевіряли ще декількох осіб на причетність до резонансного злочину та провели низку обшуків. У 41-річного фігуранта поліцейські вилучили зброю, боєприпаси та вибухівку.

18 квітня слідчі слідчого управління спільно з оперативниками Управління карного розшуку поліції області та працівниками Управління стратегічних розслідування ДСР НПУ в Житомирській області за силової підтримки РПОП провели сім обшуків у селищі Попільня Житомирського району.

Під час слідчих дій поліцейські виявили цілий арсенал, який житель Київщини зберігав у гаражному приміщенні та в будинку на Житомирщині. Правоохоронці вилучили протитанкову ракету, протипіхотні міни, підривачі, постріли, понад 25 кг вибухівки, понад 22 тисячі набоїв різного калібру, понад сотню гранат, прицільні пристрої до РПГ, підривний пристрій, набої до гладкоствольної зброї та частини бойового автомата.

Слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку. Встановлено, що він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину та за незаконне поводження зі зброєю.

Речові докази відправлені на експертизу.

Поліцейські встановлюють походження виявлено арсеналу.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області за погодженням з обласною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області