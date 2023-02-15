Житель Житимирщини незаконне зберігав бурштин невідомого походження вартістю понад ₴100 тис.

За процесуального керівництва прокурорів Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури, місцевому жителю повідомлено про підозру у незаконному зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240-1 КК України). при наступних фактичних обставинах:

Слідство встановило, що 33-річний житель Олевська у своєму помешканні (квітень 2021 року) зберігав бурштин невідомого походження, без передбачених законодавством підтверджуючих документів.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у будинку підозрюваного майже 7 кг бурштину-сирцю різної сортності та оброблених елементів для декоративного використання.

За експертною оцінкою, ринкова вартість бурштину та прикрас могла перевищувати 100 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить відділення поліції № 2 Коростенського райуправління поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури