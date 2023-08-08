Житель Звягельщини назвався військовослужбовцем та просив гроші у борг

У травні до поліції звернулась 32-річна жителька Черкащини із повідомленням про ошуканство. Жінка позичила гроші «нацгвардійцю», який повідомив, що виконує завдання на бойових позиціях. Після отримання грошей він обірвав зв’язок та борг не повернув.

За словами заявниці, з чоловіком вона познайомилась в одній із соціальних мереж. Після короткотривалого спілкування він написав, що потребує коштів, аби поїхати додому нібито на похорон матері. Відтак заявниця зробила банківський переказ.

У ході проведених заходів поліцейські встановили, що причетним до ошуканства є 25-річний житель Звягельщини. Чоловік не має жодного стосунку до військової служби й у його житті не було подій, про які він писав жінці.

Тож слідчі Звягельського районного відділу оголосили йому про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Відповідно до чинного законодавства такі протиправні дії караються штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від 1 до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Звягельський районний відділ поліції