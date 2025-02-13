Жителька Білгород-Дністровського району викрала з рахунку літнього сусіда майже 20 тисяч гривень

Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули правопорушниці обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України, у втручанні в роботу інформаційних систем та крадіжці. За скоєне їй загрожує позбавлення волі.

Виявивши на банківському рахунку нестачу коштів, житель Дивізійської територіальної громади звернувся в поліцію. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що раніше заявник звертався до сусідки з проханням допомогти сплатити комунальні платежі через мобільний застосунок і повідомив їй логін з паролем. Згодом, коли чоловік приходив до жінки допомогти по господарству та залишав свій телефон без нагляду, вона тихцем брала гаджет, авторизувалась в особистому кабінеті інтернет-банкінгу сусіда та перераховувала його кошти на свій рахунок. У такий спосіб зловмисниця протягом двох днів заволоділа чужими грошима на загальну суму 19 547 гривень, які витратила на власні потреби.

Зібравши достатньо доказів протиправних дій фігурантки, слідчі висунули їй обвинувачення у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та крадіжці в умовах воєнного стану, зокрема повторно. Правопорушниця повернула кошти потерпілому. Слідство завершено і обвинувальний акт за частинами 1 й 2 статті 361 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Максимальне покарання за дані злочини – позбавлення волі строком до восьми років.

Підтримувати обвинувачення в суді буде Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Правоохоронці наголошують громадянам: аби не потрапити в подібну ситуацію, за жодних обставин нікому не повідомляйте логін і пароль для входу в інтернет-банкінг. У разі потреби в допомозі – самостійно вводьте зазначені дані, не розголошуючи їх.

Якщо ж ви виявили переказ коштів, якого не здійснювали, одразу звертайтеся на гарячу лінію банківської установи для блокування рахунку та на спецлінію 102 для повідомлення про правопорушення.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини