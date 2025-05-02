Жителька Буковини за гроші організувала незаконне оформлення інвалідності для ухилення від мобілізації

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури жительці Дністровського району повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана організувала незаконний заробіток, допомагаючи військовозобов’язаним отримати групу інвалідності, аби уникнути мобілізації.

За 12 000 доларів США вона пообіцяла допомогти 42-річному громадянину оформити II групу інвалідності. Жінка запевнила, що має зв’язки у міжрайонній загально-профільній медико-соціальній експертній комісії і зможе вирішити це питання. Однак реалізувати «план» не вдалося, і підозрювана повідомила «клієнту», що видача довідок та встановлення інвалідності для чоловіків призупинено. Проте вона запропонувала оформити інвалідність його дружині, зменшивши суму неправомірної вигоди вдвічі.

Правоохоронці задокументували отримання підозрюваною частини неправомірних коштів у розмірі 2000 доларів США.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура