Жителька Черкас пішла на співпрацю з ворогом і передавала окупантам дані про військові об’єкти
За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жительки міста Черкас, обвинуваченої у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії рф проти України, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, підозрювана – засуджена у 2022 році за заперечення збройної агресії рф та глорифікацію її учасників, а також колабораційну діяльність.
Під час встановленого судом іспитового строку вона продовжила виправдовувати повномасштабне вторгнення рф на територію України та вихваляти у соцмережах російських військовослужбовців.
Задокументовано, що жінка безпосередньо діяла на користь держави-агресора.
Упродовж лютого 2023 року вона передавала представнику фсб рф інформацію та точні координати військових об’єктів в Черкасах та на території області.
У ході проведення слідчих дій у жінки виявлено відео «групи Вагнера» із вбитими військовослужбовцями ЗСУ, чорнові записи на підтвердження співпраці жінки зі спецслужбою рф, списки пропагандистських ютуб-каналів та ще низку доказів її протиправної діяльності на користь держави-агресора.
Наразі жінка перебуває під вартою.
Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління СБУ в Черкаській області.
Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet