Жителька Дубенщини замість придбання авто поповнила кишені шахрая на ₴64 тисячі

36-річна жителька села Верба мала намір купити автомобіль для свого брата, який служить у лавах Сил Оборони. В одній із соціальних мереж знайшла оголошення, де пропонували підібрати потрібну автівку за привабливою ціною.

Сконстатувавши у месенжері з власником оголошення, останній її запевнив, що прижене з-за кордону бажаний транспортний засіб.

Аферист підібрав потрібний варіант, але попросив зробити передоплату, аби покрити витрати на доставку, «брокерські послуги», «оплату стоянки», тощо. На підтвердження своєї порядності, аби розвіяти сумніви, прислав жительці Дубенщини фото нібито свого паспорта.

Відтак, жінка упродовж двох днів чотирма платежами перерахувала 64 700 гривень на картки афериста, після чого зв’язок із ним зник.

За фактом заволодіння чужим майном, вчиненим шляхом обману, дізнавачі ВП №2 (смт Радивилів) Дубенського РВП розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці застерігають громадян бути обачними під час здійснення дороговартісних покупок.

Вибирайте післяплату і максимально перевіряйте інформацію про осіб, які пропонують свої послуги.

Відділ комунікації поліції Рівненської області