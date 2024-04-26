Жителька Каховки сприяла в оформленні документів на отримання російського громадянства для 150 осіб

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора жительку Каховки на Херсонщині (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, громадянка з червня 2022 року по січень 2024 року, займаючи керівну посаду у так званому центрі соціального обслуговування населення, створеному на тимчасово окупованій території Каховської міської територіальної громади Херсонської області, вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації рф, шляхом реалізації й підтримки їх рішень та дій, чим завдала шкоду Україні.

Будучи керівником центру, вона організовувала його роботу, призначала та звільняла з посад підпорядкованих працівників, а також виконувала інші організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в даній установі, у відповідності до законодавства рф .

За її сприяння у травні 2023 року було організовано виїзди до пенсіонерів та осіб з обмеженими можливостями бригад «специалистов ГУ МВД россии по Херсонской области» та оформлені документи на отримання російського громадянства для понад 150 осіб. За «заслуги» перед окупантами в червні 2023 року у м. Москві її було нагороджено подякою держави-агресора.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури