Жителька Коростенського району переконувала, що домівки мирних людей бомблять не російські окупанти, а ЗСУ

За публічного обвинувачення прокурора Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури місцеву жительку визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Прокурор у суді довів, що кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України жителька Коростенського району скоїла у березні минулого року.

Обвинувачена, скориставшись присутністю покупців у сільському магазині, публічно висловлювала свої проросійські переконання та закликала сельчан також підтримати повномасштабне збройне вторгнення рф на територію України. Жінка намагалася переконати присутніх, що мирне населення обстрілюють не збройні сили країни-агресора, а військовослужбовці ЗСУ.

Фігурантка провадження заперечувала вбивства дітей окупантами та стверджувала, що російські війська прийшли в Україну, щоб звільнити і захистити населення.

На підставі наданих стороною обвинувачення доказів суд призначив їй покарання у межах санкції зазначеної статті.

Досудове розслідування проводило Коростенське райуправління поліції. Оперативний супровід – управління СБУ в області та Житомирського прикордонного загону.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури