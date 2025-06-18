Жителька Кременеччини обманом заволоділа понад ₴343 тис. пораненого брата-військового 

Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки одного з сіл Кременецького району, обвинуваченої у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому(ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, жінка поштою отримала речі свого брата- військового, який лікувався у госпіталі після поранення. Серед речей була банківська картка потерпілого. Обвинувачена вирішила використати братові гроші у власних цілях, сказавши йому, що зніматиме готівку нібито для накопичення коштів на його протезування.

Користуючись довірливістю пораненого військового жінка упродовж 3 місяців 2024 року зняла з його рахунку понад 426 тис грн. Зрозумівши, що грошей на протез немає, оскільки сестра обдурила його та присвоїла гроші, чоловік звернувся до правоохоронців.

І хоча 83 тис грн із привласненої суми жінка таки повернула, вона постане перед судом за свої протиправні дії щодо рідного брата.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СВ ВП № 1 Кременецького РВ ГУНП в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури