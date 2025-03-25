Жителька Миколаєва замовляла товар, розраховуючись коштами іноземців

22-річна мешканка обласного центру створила на іноземному сайті електронний кабінет, у якому на ім’я вигаданих осіб оформлювала замовлення товарів із актуальних іноземних карткових рахунків, та отримувала замовлення на вигадане ім’я. Слідчі повідомили аферистці про підозру у скоєнні чотирьох таких афер. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Викрили та припинили шахрайську схему співробітники відділу протидії кіберзлочинності в Миколаївській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно із слідчими відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління поліції за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Правоохоронці встановили, що з липня 2023 року зловмисниця розробила та реалізувала шахрайську схему із заволодіння товарами закордонних інтернет-магазинів та маркетплейсів. Дівчина замовляла товар та оплачувала його банківськими картками іноземних громадян, викрадені реквізити яких придбала у месенджері.

Для конспірації своїх дій фігурантка в автоматизованій системі іноземного сайту створила електронний кабінет на ім’я неіснуючої особи, а також аналогічний електронний кабінет поштового сервісу. Для оплати замовлення аферистка вводила заздалегідь отримані через месенджер актуальні дані німецького карткового рахунку, сплачуючи за товари разом із доставкою на територію України коштами невстановленої особи. Кінцевим отримувачем зловмисниця вказала вигадану особу громадянина України та нібито його контактний номер телефону. У такий спосіб фігурантка отримувала свої замовлення.

Внаслідок злочинних дій жінка завдавала збитків поштовому сервісу, через який здійснювала замовлення товарів, і який в подальшому повертав кошти справжнім іноземним власникам карткових рахунків на загальну суму понад 20 000 гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання та реєстрації фігурантки поліцейські вилучили системні блоки, чотири мобільних термінали, сім – карти, банківські карти та грошові кошти в національній та іноземній валюті.

За заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України) слідчі відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління повідомили фігурантці про підозру у скоєнні чотирьох таких фактах. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі всю суму завданих збитків аферистка відшкодувала.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області