Жителька Миколаївщини підтримувала дії ворога та виправдовувала напад Росії на Україну

Слідчі встановили, що 55-річна фігурантка, будучи уродженкою рф, на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширювала контент та дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів та глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію рф на території України, а також виправдовувала та визнавала правомірним тимчасову окупацію частини території України.

Протиправні дії мешканки Южноукраїнська викрили слідчі спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України.

Нині слідчі відділу поліції № 3 Вознесенського районного управління за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації, глорифікація її учасників».

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Вознесенське районне управління поліції