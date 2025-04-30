Жителька Одещини привласнила гроші колишньої свекрухи, які та отримала в якості допомоги через зникнення сина

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі.

72-річна жінка звернулася в поліцію та повідомила, що невідома особа викрала з її банківського рахунку майже 180 тисяч гривень, які вона отримала від держави як допомогу членам родин зниклих безвісти військових. Заявниця дізналася про це від банківського працівника, коли прийшла у фінансову установу знімати з картки гроші.

В ході розпочатого розслідування поліцейські встановили, що до події причетна 30-річна колишня невістка потерпілої. Фігурантка на прохання літньої жінки допомогла їй з оформленням документів та банківського рахунку, на який надійшли кошти від держави. Пенсіонерка зняла частину грошей зі своєї картки і віддала колишній родичці для своїх онуків. Утім, тій цього виявилося замало, тому решту вона вирішила привласнити тихцем.

Зловмисниця на своєму смартфоні встановила додаток онлайн-банкінгу і ввела наявні в неї конфіденційні дані банківської картки свекрухи. Так протягом 10-ти днів вона кількома транзакціями перерахувала на свій рахунок загалом 179 тисяч гривень, якими розпорядилася на власний розсуд.

Як повідомив начальник Болградського районного відділу поліції Роман Михайлов, зібравши достатньо доказів протиправних дій фігурантки, слідчі повідомили їй про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та крадіжці в умовах воєнного стану, зокрема повторно. Згідно з санкціями частини 1 статті 361 та частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України, правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури.

Правоохоронці наголошують громадянам: аби не потрапити в подібну ситуацію, за жодних обставин нікому не повідомляйте конфіденційні дані про свої банківські рахунки, зокрема логін і пароль для входу в інтернет-банкінг. У разі потреби в допомозі, самостійно вводьте зазначені дані, не розголошуючи їх.

Якщо ж ви виявили переказ коштів, якого не здійснювали, одразу звертайтеся на гарячу лінію банківської установи для блокування рахунку та на спецлінію 102 для повідомлення про правопорушення.

Болградський районний відділ поліції Одещини