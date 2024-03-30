Жителька Одещини, яка скоїла крадіжку під час іспитового строку, отримала більше п’яти років ув’язнення

У протиправній діяльності жительку Окон викрили співробітники відділу поліцейської діяльності №2 Подільського районного управління поліції.

Торік у липні до територіального підрозділу поліції звернулася громадянка, яка заявила про зникнення з її банківського рахунку 20 тис. грн., про що вона дізналася з СМС-повідомлення, яке надійшло на її мобільний. Як виявилось, банківську картку, на якій був записаний пін-код, жінка загубила і своєчасно не заблокована.

В результаті вжитих заходів поліцейські встановили спочатку банкомат, де були зняті гроші, а потім і особу, яка це зробила. Нею виявилась раніше судима місцева мешканка, яка перебувала на іспитовому строку за крадіжку свійських тварин.

Знайшовши картку зловмисниця, замість того, щоб повідомити про це до поліції або банківської установи, зняла з неї гроші та привласнила їх. За винятком п’ятиста гривень, які правопорушниця встигла витратити на власні потреби, всі кошти поліцейські вилучили під час слідчих дій.

Наразі вони повернуті власниці.

Слідчі провели досудове розслідування та на підставі зібраних доказів під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури висунули фігурантці обвинувачення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт поліцейські скерували до суду, який прийняв до уваги зібрані поліцейськими докази, визнав обвинувачену винною і призначив їй покарання у вигляді п`яти років та одного місяця позбавлення волі, частково приєднавши невідбуте покарання за попереднім вироком суду.

Поліцейські закликають громадян при втраті банківських карток або мобільних засобів зв’язку, прив’язаних до банківських рахунків, одразу звертатися до відповідної фінансової установи для блокування рахунків, аби не натрапити на недоброчесних громадян, які можуть цим скористатися.

Подільське районне управління поліції