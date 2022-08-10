Жителька Одеси заробляла, здаючи прийомного сина «в оренду» ухилянтам

Від громадян призовного віку, які прагнули втекти за кордон, жінка отримувала по 1500 доларів США. Її викрили під час спроби виїхати до сусідньої держави з черговим клієнтом.

Встановлено, що 29-річна одеситка в тренажерних залах підшукувала чоловіків, що ухиляються від мобілізації, та пропонувала їм допомогу у виїзді до сусідньої країни. Полягала вона у виготовленні фіктивних документів про опіку над її 15-річним прийомним сином та перевезенні разом з підлітком за кордон. Свої послуги правопорушниця оцінювала у 1500 доларів США.

У такий спосіб жінка за грошову винагороду допомогла втекти з України трьом чоловікам призовного віку. Правопорушницю викрили оперативники Управління міграційної поліції Одещини спільно з ювенальними поліцейськими, слідчими Білгород-Дністровського районного відділу поліції та оперативниками Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПСУ під час чергової спроби виїхати за кордон разом з «ухилянтом».

«Зараз слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури оголосили фігурантці підозру в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів (ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України) та торгівлі людиною, вчиненою щодо неповнолітнього його опікуном повторно (ч.ч.2,3 ст.149 ККУ). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, – зазначив начальник Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області Артур Макаров. – Крім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію події за фактом підробки документів. Їх поліцейські направили на експертизу».

Згідно з чинним законодавством, за скоєне зловмисниці може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одеської області